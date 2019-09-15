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Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

Denizli'nin Buldan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kızılçam ormanında yangın çıktı. Buldan'da çıkan orman yangını nedeniyle, Aydın sınırındaki 2,5 hektarlık ormanlık alan da zarar gördü. İki yangın da kontrol altına alındı.

15.09.2019 19:15

Denizli'deki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGINA HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale çalışmalarına, 4 helikopter ile Aydın ve Denizli'den gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileri de katıldı.

5 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın alanına gelerek çalışmaları yakından takip etti.

AYDIN SINIRINDAKİ ORMANLIK ALAN DA ZARAR GÖRDÜ

Denizli'de çıkan yangın sebebiyle Aydın sınırında bulunan 2,5 hektarlık ormanlık alan da zarar gördü.

Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: AA

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