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Buldan'da orman yangını

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

15.09.2019 20:10Buldan'da orman yangını
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazözle 50 orman işçisi ve helikopter sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: DHA

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