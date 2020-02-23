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Buldan ile Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar, partinin eş genel başkanları seçildi.

23.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:10Buldan ile Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'nde İstanbul Pervin Buldan ile Milletvekili Mithat Sancar, partinin eş genel başkanları seçildi.

HDP'nin, Ankara Arena Salonu'nda gerçekleşen 4'üncü Olağan Kongresi'ne çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin geleceğe yürüdüğünü söyleyerek, "Önümüze çıkan bütün engelleri aşmaya kararlıyız. Bu gelecek öyle uzak değil. HDP artık bu ülkeyi yönetmeye adaydır. Biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz, buna gücümüz, inancımız, birikimimiz var. Önce biz inanacağız. HDP'nin önü açıktır. Türkiye'yi yöneltmeye ortak olmuş bir HDP'nin demokrasi, adalet, eşitlik ve barış için ne kadar bir şans ve güvence olduğunu herkes iyi görmeli. Bizlerin hedefi herkesin özgür olduğu bir ülke. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut eş genel başkanlardan Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin yerine aday gösterilen Mithat Sancar, partinin yeni eş genel başkanları seçildi.



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Kaynak: DHA

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