Haberler » Güncel » Haber

Buldan'ın arıları Muğla'ya taşınıyor

Kış mevsiminin yaklaşması ile havaların soğumaya başladığı Denizli'nin Buldan ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar kovanlarını ve arılarını hava sıcaklığının daha yüksek olduğu Muğla'ya taşımaya başladı.

18.09.2019 13:05Buldan'ın arıları Muğla'ya taşınıyor
Kış mevsiminin yaklaşması ile havaların soğumaya başladığı Denizli'nin Buldan ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar kovanlarını ve arılarını hava sıcaklığının daha yüksek olduğu Muğla'ya taşımaya başladı.

Buldanlı arıcılar, kışı geçirmek üzere arılarını Muğla'ya taşımaya başladı. Çam balı üretimi için kışı geçirmek üzere kovanlarını taşıyan arı üreticisi Hakan Aytekin arı nakletmenin zorlu ve maddi külfetinin yüksek olduğunu kaydetti. Aytekin, "Çam balı üretimi için Muğla'nın faklı bölgelerine arılarımızı taşıdık. İlçemiz kızılçam ormanlarına pamuklu çam koşnili aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah ilerleyen yıllarda bizler arı nakletmenin eziyetinden ve maddi külfetinden kurtulacağımız gibi dışarıdan gelecek olan arıcılardan da ilçemize hareketlilik ve maddi girdi sağlanacağını ümit ediyoruz. Tüm üreticilere bol ve bereketli bir çam balı sezonu dileriz" dedi.

Taşıma işlemini önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 ölü
16:22 Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
16:21 Küçükçekmece Belediyesi, belediye çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı
16:21 Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini vakıflara bağışlayacak
16:21 GMİS, "Kahraman Gazilerimiz gurur kaynağımızdır"
16:21 İmara aykırı olduğu iddia edilen minare kaldırıldı
16:20 Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı