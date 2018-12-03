Buldan Ülkü Ocakları'nda Görev Değişimi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:00

Denizli Buldan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Serkan Karatosun oldu.Başkan Fikret Aksoy görevini Serkan Karatosun'a törenle devretti. Devir teslim töreninde bir konuşmaKaratosun devraldığı görevi en iyi biçimde yapacağına inandığını ifade ederek "Devraldığımız bu bayrağı daha da ilerilere taşıyarak görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi 'Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin' demiştir. Bu düstur ile liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde Başkanımız Olcay Kılavuz'un izindeyiz" dedi.Konuşmaların ardındanKaratosun Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağını öperek görevine başladı. - DENİZLİ