Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı

Mardin'i Nusaybin ilçesinde çoban, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

07.10.2019 19:20Bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı
Mardin'i Nusaybin ilçesinde çoban, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde boş arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan'ın (56) bulduğu cisim elinde patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki eli ve karnından yaralanan Bayhan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde incelemelerde bulundu. - MARDİN

Nusaybin, 8 Mart, Suriye, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:57 Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
01:54 Tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
01:53 Trafik ekipleri üniversite bölgesinde uygulamarına devam ediyor
01:46 Yaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldı
01:44 Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı
01:38 Rize'de dün yaşanan şiddetli yağış sonrası selin yaraları sarılıyor
01:36 DENEME