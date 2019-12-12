Haberler » Güncel » Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Haber

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Niğde'de emekli Hüseyin Zavarcı kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:59Bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
'de emekli Hüseyin Zavarcı kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Merkez Selçuk Mahallesinde kaldırımda yürürken yolun kenarında, içinde bir miktar para bulunan cüzdan gören 75 yaşındaki Hüseyin Zavarcı, cüzdanın sahibinin Suriyeli olduğunu anlayınca Niğde İl Göç İdaresi Müdürü Volkan Tütüncü' yü ziyaret etti.

Cüzdanın sahibi 16 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Alkor isimli genç İl Göç İdaresi Müdürlüğüne davet edilerek cüzdanı bulan Hüseyin Zavarcı ile buluşturuldu.

Bulduğu cüzdanı teslim eden Hüseyin Zavarcı, " Suriyeliler bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizlerde Müslümanız. Bu hayatta kimsenin hakkına tenezzül etmemek gerekir, çünkü İslamiyet bunu gerektirir " dedi.

Suriyeli Abdulkadir Alkor ise Hüseyin Zavarcı'nın elini öperek, "Türkler bize her zaman yardımcı oldular. Biz Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben cüzdanımı ve içindeki parayı kaybedince çok üzülmüştüm ancak Hüseyin amca şimdi bana cüzdanımı verince çok mutlu oldum, kendisine çok teşekkür ederim" dedi. - NİĞDE

Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 İçişleri bakanlığı 395 okul servisi trafikten men edildi - Haber
12:40 Suriye'de su basan kamplar için yardım çağrısı - Haber
12:40 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
12:40 İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber
12:36 Pepee'nin mucitlerinin yeni karakter 'Pakiki' - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:42:26