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Bulduğu içinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde işçi Murat Bardak, bulduğu içerisinde yaklaşık 17 bin lira olan çantayı, sahibi İhban Yıldırım'a teslim etti.

12.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:54Bulduğu içinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

ÇORUM'un ilçesinde işçi Murat Bardak, bulduğu içerisinde yaklaşık 17 bin lira olan çantayı, sahibi İhban Yıldırım'a teslim etti.

Karayolları'nda işçi olarak çalışan Murat Bardak, Osmancık Sanayi Sitesi'nde, içerisinde 17 bin lira olan çanta buldu. Bardak, durumu zabıtaya bildirdi. ekipleri, bir miktar para bulunduğuna dair anons yaptı. Aracını tamir ettirmek için geldiği sanayide çantasını kaybeden İhsan Yıldırım, belediyeye giderek parayı teslim aldı.

Yolda bulduğu paranın sahibini aradığını anlatan Bardak, "Bir an bile tereddüt etmeden çevrede paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca zabıta ekiplerine başvurdum. Onlarda paranın sahibini bulduktan sonra teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız hak etmediğimiz paraya el süremeyiz" dedi.

İhsan Yıldırım da parayı bulan Murat Bardak'a teşekkür ederek, "Karşılığında bir miktar para vermek istedim, fakat kabul etmedi. Bunun 'insanlık vazifesi' olduğunu söyledi" diye konuştu.



Osmancık, Zabıta, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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