27.06.2019 11:31
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Bulduğu İstiklal Madalyası'nın sahibini arıyor

Bulduğu İstiklal Madalyası

BURSA'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu.

BURSA'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu. Genç kadın madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.
İznik İlçesi, Maltepe Caddesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal Madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.
Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, "Madalyayı dükkanın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İnternet üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorum" dedi.


- İznik
Kaynak: DHA
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