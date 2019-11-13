Haberler » Güncel » Bulduğu parayı polise teslim etti - Haber

Bulduğu parayı polise teslim etti

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:43Bulduğu parayı polise teslim etti

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

Ambarlı Mahallesi'nde aile hekiminden dönen 65 yaşındaki Nusret Acaralp, kaldırımda bir deste para buldu. emeklisi Acaralp,  bir süre paranın sahibini araştırdı ancak, bulamadı. Çevredekilere bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp, soluğu bu sabah Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'nde  aldı. Bulduğu parayı polis merkezi amirine teslim eden Acaralp, "Köşede çıkmaz sokakta bulduğum paranın mutlaka ihtiyacı olan birisinin olduğunu düşündüm. Umarım en kısa sürede bulur, sahibine teslim ederim. Benim maaşımın çok üstünde bir rakam. Bir an önce sahibinin bulunması beni rahatlatacaktır" dedi.



Nusret Gökçe, Avcılar, Polis, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı
17:24 Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü
17:23 Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor
17:22 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
17:22 Ataşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:27:06