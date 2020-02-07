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Bulduğu parayı sahibine ulaştıran işçiye bir maaş ikramiye

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüs terminalindeki çöp kutusunda bulduğu paranın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik işleri personeli Nimet Ağkurt bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

07.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:01Bulduğu parayı sahibine ulaştıran işçiye bir maaş ikramiye
'nin ilçesinde otobüs terminalindeki çöp kutusunda bulduğu paranın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik işleri personeli Nimet Ağkurt bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Nimet Ağkurt, Gebze Otobüs Terminali'nde görev yaptığı sırada çöp kutusunun içerisinde para buldu. Bulunan paranın Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından yapılan çalışmada parayı kaybeden kişinin Bahaeddin Sönmez olduğu tespit edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parayı Bahaeddin Sönmez'in eşi Naciye Sönmez'e teslim etti.

Bir maaş ikramiye verildi

Olayın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Nimet Ağkurt'un örnek davranışı nedeniyle bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Temizlik İşleri personeli Nimet Ağkurt ve paranın sahibi Naciye Sönmez'i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Büyükgöz, ikramiyeyi Nimet Ağkurt'a teslim etti.

Personelimiz bizi gururlandırdı

Konuyla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çalışanlarımızın ahlaki değerlere sahip olmasından ve örnek davranış sergilemelerinden ötürü gurur duyuyoruz. Anadolu'da buna helal süt emmiş derler. Biz de duyarlı personel kardeşimizi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirmiş olduk. Bu tabi ki bir semboldür. Toplumumuzda etik değerlerimizin yaşatılması gerektiğini hatırlatması açısından da örnek bir uygulama olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Değerli kardeşimizi, mesai arkadaşımızı tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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