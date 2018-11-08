Bulduğu Yavru Köpekleri Biberonla Besledi

Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) yanındaki çalılıkların arasında bulunan yavru köpeklere güvenlik görevlisi sahip çıktı.
ADYÜ Eğitim Fakültesi yakınlarındaki çalılıklardan köpek sesi geldiğini duyan öğrenciler, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Görevlilerden Baran Özer, çalılıkların arasında bulunan 7 yavru köpeği çıkararak bir süre kendi imkanlarıyla süt içirip doyurdu.
Baran, daha sonra durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden alarak veterinerliğe götürdü.
Köpekleri biberonla besleyen Baran'ın, görüntüleri sosyal medyada paylaşması vatandaşların takdirini kazandı.
Adıyaman Üniversitesi,Adıyaman
08 Kasım 2018 Perşembe 23:14