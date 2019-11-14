Haberler » Ekonomi » Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi - Ekonomi

Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının (ÇTSO) geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Bülend Engin'e, meclis üyelerinin aldığı kararla, Meclis Şeref Üyeliği tevdi edildi.

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:14Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi
Ticaret ve Sanayi Odasının (ÇTSO) geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı Bülend Engin'e, meclis üyelerinin aldığı kararla, Meclis Şeref Üyeliği tevdi edildi.
Odanın meclis toplantısında, yönetim kurulu tarafından ÇTSO'nun önceki dönem başkanlığını yapan, halen İÇDAŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Bülend Engin'e "Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Üyeliği" verilmesi önerildi.
Toplantıda 55 meclis üyesinin oy birliğiyle Engin, Türk hayatına sunduğu katkılar, odanın gelişimine yönelik vizyon ve kent ekonomisi için geliştirdikleri projelerden dolayı şeref üyesi olarak onurlandırıldı.
İki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Engin, ÇTSO Konferans ve Hizmet Binası, ÇTSO İş Merkezi, Sosyal Bilimler Lisesi, Çanakkale Tanıtım Evi gibi eserleri kente kazandırmıştı. Çanakkale Yat Limanı, kruvaziyer gemi iskelesi gibi projeleri de kamuoyunun gündemine taşıyan Engin, İÇDAŞ Genel Müdürü olarak da önemli çalışmalar yürütüyor.
ÇTSO'nun şeref üyeliği, Kale Grubu kurucusu İbrahim Bodur'dan sonra ikinci kez Bülend Engin'e verilmiş oldu.

Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:53 "Bahane üretmiyoruz, çiftçimiz için çalışıyoruz"
13:53 MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı
13:53 İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek
13:31 Konyalı sanayiciler, KPLAS 2019 Fuarı'nı ziyaret etti
13:34 3. Ege Ekonomik Forum
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:54:59