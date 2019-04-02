Bülent Akca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA ERENLER belediye başkan adayı olan Bülent Akca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ERENLER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Bülent Akca isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA ERENLER adayı Bülent Akca kimdir? DP SAKARYA ERENLER adayı Bülent Akca yüzde kaç oy aldı?

Bülent Akca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA ERENLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Bülent Akca ERENLER ilçesinde % 0,49 oranında oy almıştır. ERENLER ilçesinde % 0,49 oranında oy olan Bülent Akca adlı DP adayı toplamda 242 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ERENLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.