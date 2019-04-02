Bülent Aksöl Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇAMELİ belediye başkan adayı olan Bülent Aksöl isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ÇAMELİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Bülent Aksöl isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ ÇAMELİ adayı Bülent Aksöl kimdir? BTP DENİZLİ ÇAMELİ adayı Bülent Aksöl yüzde kaç oy aldı?

Bülent Aksöl Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇAMELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Bülent Aksöl ÇAMELİ ilçesinde % 0,46 oranında oy almıştır. ÇAMELİ ilçesinde % 0,46 oranında oy olan Bülent Aksöl adlı BTP adayı toplamda 59 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ ÇAMELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.