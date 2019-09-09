Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; yargılandığı davada geçtiğimiz gün 5 farklı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok tartışılırken; AK Parti'de farklı çıkışlarıyla her zaman dikkat çeken Bülent Arınç da konu hakkında konuştu.

"TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDAYIM"

Habertürk TV'de Habertük Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Arınç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARINA EKSİ YAZILIR"

5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır" diyen Arınç, şöyle devam etti: "Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.