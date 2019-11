Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında sıkıntılı günlerimizi atlatacağız." dedi.Bülent Arınç, Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin temeli iyi bir teşkilat olduğunu belirterek, teşkilatın birbirlerini seven, aynı hedefe yönelmiş, çalışkan, azimli ve gayretli kişilerden oluştuğunu ifade etti. Türkiye 'nin beraberliğinin devam edeceğini belirten Arınç, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında sıkıntılı günlerimizi atlatacağız. Şu anda dış politikamızda veya dış dünyamızda yaşananlardan belki en çok ismi geçeni Barış Pınarı Harekatı'dır. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde, bizim güneyimizde olan bölgede teröre, terörist gruplara karşı önce kendi güvenliğini, emniyetini sağlamaya çalışıyor. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet etsin ama Türkiye çok güçlü bir diplomasiyle istediklerini büyük ölçüde alıyor. Her şeyi değil diyenler olabilir, her şeyi almak mümkün mü? Siyaset mümkün olanı en iyi şekilde kullanmaktır. Yerine göre Amerika ile anlaşmaya varıyorsunuz yerine göre Rusya ile anlaşmaya varıyorsunuz. Çünkü bu bölgeye bunlar girdiler artık. İran da Rusya da Amerika da müdahil oldu, yerine göre terörist gruplar işin içine girdiler. Çok bilinmeyenli bir denklemin içinde Türkiye kendine bir yol arıyor. Çok şükür bugün 30 kilometre derinliğinde hemen hemen 150 kilometre uzunluğunda bir bölgede. Dün de Yüksek İstişare Kurulunda çok detaylı olarak bunlar konuşuldu, Türkiye çok büyük bir diplomasi başarısı kazandı. Şimdi orada Türkiye'nin güvenliğini kalıcı tedbirlerle sağlamak noktasında çaba var."Arınç, terörün insanları karşı karşıya getirmeye çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Ben Iğdır 'daki dostlarımızın hepsini kucaklıyorum. Kürt kardeşlerimiz de Azeri kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir, Caferiler de. Hepsi bizim bin yıllık kadim dostlarımızdır, birbirimize akraba olmuşuz, aynı vatan sevdası için hayatımızı vermişiz ve çok şükür şimdi kardeşçe yaşıyoruz. Bir ara terör burada da başka yerlerde de bizi karşı karşıya getirmiş, güvenliğimizi tehlikeye düşürmüş olabilir. Terörle mücadelede de Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz başarılıdır. Iğdır uzun yıllardır teröre geçit vermedi, sonradan bazı fitne unsurları girdi, onlardan da kurtulduğumuzu biliyorum. Rabbim onların şerrinden Iğdır'ı da memleketimizi de muhafaza eylesin.""Caferiler kardeşlerimizdir"Türkiye'de yaşayan Caferilerin ülke için renk olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti:"Caferiler kardeşlerimizdir. Meclis başkanlığımda da Başbakan yardımcılığımda da İstanbul Halkalı'daki Kerbela olaylarının hepsine katıldım. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz Hoca kardeşimi de tanırım, hepsini bilirim. Ben onların Türkiye'de bir renk olduğuna, bir düşünce, bir zenginlik olduğuna inanırım. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin inancından geldiğini söyleyenlere hiçbir zaman yan bakmam. Onların safiyetine, temizliğine de güvenirim. Ben Kürt kardeşlerimi çok seviyorum, onlar da beni çok sever. Çünkü biz Kürtlerin aynı zamanda İslam'ın kahramanı olduğuna inanırız."Arınç, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduArınç, partisinde düzenlenen toplantının ardından Iğdır Valiliğini ziyaret etti.Burada Iğdır Valisi Enver Ünlü ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından karşılanan Arınç, ardından valilik makamına geçti.Ünlü ile bir süre makamında sohbet eden Arınç'a Ünlü tarafından Iğdır'ın kayısı bahçelerinde çekilmiş bir fotoğrafın tablosu hediye edildi.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Arınç, burada da partililerce karşılandı. Bir süre burada partililerle sohbet eden Arınç, Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesini de ziyaret etti.AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz'ın eşlik ettiği Arınç, bu ziyaret sonrası da Millet Kıraathanesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.