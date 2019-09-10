Bülent Arınç'ın Ahmet Türk yorumuna MHP'li isimden sert tepki: Arınç Erdoğan'a savaş açmıştır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk TV'de katıldığı Manşet programında, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirten Bülent Arınç, buna karşın Ahmet Türk ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

"ÜLKEDE BARIŞ OLMASINI İSTEYEN BİR İNSANDIR"

Arınç, programda şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu" ifadesini kullandı.

Yıldıray Çiçek

MHP'Lİ İSİMDEN SERT AÇIKLAMA: ARINÇ ERDOĞAN'A SAVAŞ AÇMIŞTIR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, açıklamalara tepki göstererek, Bülent Arınç'ı PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açmakla suçladı.

Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır.

"ERDOĞAN'A DÜŞMANLIK EDENLERİ KUTSUYOR"

Bülent Arınç aylardır "MHP ile ittifaka karşıyım" diyor. HDP'li Ahmet Türk'e sahip çıkıyor, PKK-HDP sevdalısı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık edenleri kutsuyor. Truva Atı bile değil artık ! MHP'ye düşman ama herkese sevgi kelebeği oluyor !"

İşte Çiçek'in attığı o tweetler;

BİR TEPKİ DE İYİ PARTİ'DEN

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Arınç'a tepki gösterdi. Koncuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İyi polis kötü polisi mi oynuyorlar? Bu şekilde Kürt vatandaşlarımızın oylarını konsolide mi etmek istiyorlar, bilinmez, ancak İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk'ü, terör propagandası yapmak, teröre yardım, yataklık yapmaktan belediye başkanlığından aldığını duyurdu. Hangisi doğru?" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili yorumlarda bulunmuştu. Arınç, Türk'ün görevden alınmasına ilişkin, "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" demişti.