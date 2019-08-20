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Bülent Arınç Kayseri'de

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.

20.08.2019 13:55 Bülent Arınç Kayseri'de
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya ziyareti öncesinde karayolu ile geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Arınç burada, 31 Mart seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya'ya gidiyorum. Başkanımı nezaketen ziyaret ettim. Kendisine başarılar diledim. Başka bir konu yok. Teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Malatya, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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