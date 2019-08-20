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Bülent Arınç Kayseri'de

Bülent Arınç Kayseri'deKAYSERİ - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.

20.08.2019 14:44
Bülent Arınç Kayseri'de
Bülent Arınç Kayseri'de
KAYSERİ - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya ziyareti öncesinde karayolu ile geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büykükkılıç'ı ziyaret etti. Arınç burada, 31 Mart seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç'a yaptığı tebrik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya'ya gidiyorum. Başkanımı nezaketen ziyaret ettim. Kendisine başarılar diledim. Başka bir konu yok. Teşekkür ederim" dedi.
Bülent Arınç Kayseri'de

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Malatya, Kayseri, Genel

Kaynak: İHA

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