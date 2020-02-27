Bülent Arınç, Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği hakkında konuştu: Benim parsel numarası vermeme gerek yok

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Arınç ile 2015 yılında yaşadığı "parsel parsel" tartışmasına ilişkin yıllar sonra ilk kez konuştu. TV5 Ankara Bürosu'na konuk olan Arınç, Ankara'da neler olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Parsel numarası vermeme gerek yok" dedi.

"PARSEL NUMARASI VERMEME GEREK YOK"

Bülent Arınç, 2015 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökçek'e göndermede bulunan Arınç, insanların Ankara'da nelerin olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Herkesin bildiğini benim ayrıca söylememe gerek yok. Ankara'da ne yaşandığını, kimin kimlerle ne yaptığını veya ne yapmadığını bilir insanlar. Benim ayrıca parsel numarası vermeme gerek yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç 2015 yılında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ithafen, "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu söylemleri ikili arasında gündemi uzun süre meşgul eden tartışmalara neden olmuştu. 2017 yılında Arınç'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek'e yönelik, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" şeklinde paylaşım yapmasının ardından, Gökçek konuyu mahkemeye taşımış ve 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme Gökçek'in bu talebini, Arınç'ın ifadelerinin tartışılmasının kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek reddetmişti.