Bülent Arınç'tan Başkan Ergün'e Ziyaret

Ziyarette Cengiz Ergün'ü öven sözler sarf eden Bülent Arınç, Cengiz Ergün'ün 3'üncü dönem de Belediye Başkanı olacağına inandığını kaydetti.

20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ve 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Arınç, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve partililer hazır bulundu. Başkan Ergün ziyaretinde Bülent Arınç'a hat sanatıyla işlenmiş çerçeve hediye etti, geride kalan 5 yıllık süreçte yapılan hizmetlerin ve önümüzdeki dönemde yapılacak hizmetlerin yer aldığı kitapçığı takdim etti.

Miting Hakkında Bilgi Verdi

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Mart Cumartesi günü Manisa'da olacağını ifade ederek, "Cumhuriyet Meydanı'nda tüm ilçe belediye başkanlarının katılımıyla miting yapılacak. Pazar günü de İzmir'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katılacağı bir miting yapılacak. Yaptığımız yatırımları hayırlısıyla yarın açmış olacağız. Önce belediye ziyareti var, sonra miting alanına geçeceğiz. İsmine yaptırmış olduğumuz eski Öğretmenevi, şimdi Devlet Bahçeli kavşağını gösterelim diyoruz. Sonra anemonda akşam yemeği yiyerek İzmir'e geçiş yapılacak" dedi.

"Manisalı olarak memnunum"

Bülent Arınç, ziyarette yaptığı konuşmasında çeşitli toplantılara katılmak amacıyla bu bölgede bulunduğunu, Manisa'da bulunmasından dolayı da ziyarette bulunmak istediğini belirterek, "Zaman zaman Manisa'da bir araya geliyoruz. Biraz kendi işlerimize daldık. Yaptıklarımızın üçte biri siyasi danışmanlık gibi. Cumhurbaşkanımızın bazı talimatları ile bazı toplantılara gidiyoruz. Bugün Manisa'da birkaç ilçede ziyaretimiz olacak. 5-6 il verdiler, doğu, güneydoğu ve burada Balıkesir'de. Eski dostları ziyaret edeceğiz, Cumhur ittifakı gücünü ortaya koyma açısından bir şeyler yapacağız. Ben Manisalı olarak gerçekten memnunum. Sizleri geçmişten bu yana tanıyorum, biliyorum. Başarılı bir dönem geçirdiniz. İttifak olmasa kendi adayımız olsaydı ama şimdi rahatlıkla söyleyebilirim o zaman mücadele edecektik. İyi olan kazansın diyecektik. Bu ittifakın Türkiye'de bir faydası olacaksa ki mutlaka olacak Manisa bunun güzel örneklerinden biri olacak. Oyumuzu daha yükseltmemiz tekrar güzel insanların belediye başkanlıklarını kazanması Manisa Büyükşehir'i düşünürsek başlanan hizmetlerin devamı belki yeni hizmetlerin gelmesi. Manisa yaklaşık 1 buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla ve Büyükşehir olmasıyla hizmete ihtiyacı var. Ben o zaman ilçeleri dolaştığımda sizden sitayişle bahsediyorlar. Nikah dolayısıyla Demirci'ye gitmiştim. Nabız yokluyorum, Büyükşehir'den ve şahsınızdan isim olarak söylüyorlardı. Köprübaşı'na gidiyorum, Salihli'den gelen gidenlere soruyorum. İlçeler belki şehir merkezi kadar sizi tanıyorlar ve seviyorlardı, istiyorlardı. Demek ki hayır var bu işte" dedi.

"Cengiz Ergün'ün aday gösterilmesi bizleri de memnun etti"

Cengiz Ergün'ün Cumhur ittifakı adayı olarak gösterilmesine değinerek, "Sayın Cengiz Ergün başkanımızın tekrar aday gösterilmesi Cumhur ittifakı olarak bizi de çok memnun etti. İnşallah bu seçimlerden geçmiş seçimlere göre çok daha büyük bir oy oranıyla başarıyla çıkacağımıza ve Cengiz Ergün'ün seçimlerden 3'üncü dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına yürekten inanıyorum. Bu bir temenni değil. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu seçimdir. Son günler sandıklar açılana kadar işi sıkı tutmak ve mutlaka her oyun zayi olmamasını temin etmek lazım. AK Parti'nin ve MHP'nin beraberliği de hem matematik olarak hem de psikolojik olarak Manisa'da büyük üstünlük sağlayacak. Buna güveniyoruz. İlçelerimiz için de AK Partili adaylarla MHP'li belediye MHP'li adaylar ile devam ediyor. Belki bir iki isim değişikliği olmuş olabilir her partinin kendi içinde. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Manisa diğer seçim bölgelerine göre örnek bir başarıyla çıkacak. Diğer seçim bölgelerine göre diyorum çünkü Türkiye'nin genelini az çok takip ediyorum, biliyorum. Bu işlerden vazgeçmek, unutmak mümkün değil. Manisa inşallah örnek bir başarı kazanacak. Cumhurbaşkanımızın Manisa'ya tefrişleri oldu. Milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız çalışma yapıyordu. Şüphesiz Bahçeli'nin de yarın yapacağı büyük miting, vereceği mesajlar çok etkili olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ağzından düşürmediği bir cümle var. Oyların konsolide edilmesi meselesi. Yani bu ittifak, ben 1991'de de yapılan ittifakın içindeydim. Belki bazı arkadaşlar o tarihleri hatırlayabilir. Her parti için kazançlı bir sonuç çıktı orada. O zaman Refah partisi 1995'de birinci parti haline geldi. O zamanlar birinci partilerin oy oranları yüzde 20'leri geçmiyor. Ama birinci parti oldu. Diğer partiler de varlıklarını devam ettirdiler. Bu seçimde her iki partinin kendi oylarının sandığa gitmesi lazım. Bu AK Parti açısından bazı ilçelerde düşündürücü olabilir. Yani daha önce AK Parti'de bulunmuş birisinin bugün başka bir partide olması veya daha önce MHP'de siyaset yapmış birisinin bir başka partiden aday olması bunlar sonucu etkilemeyecektir. Buradan rahatlıkla ifade ediyorum ki bir AK Partiliye düşen görev, olduğu gibi sandığa gidip Cumhur ittifakına oy vermektir. Bunun lamı cimi yok. Bunun bir mazereti yok. İyi bir AK Partiliysen genel başkanın verdiği karara uymak zorundasın. 'Efendim içime sinmiyor bu karar', sindireceksin. Başka çaresi yok. Çünkü bu sana göre, bana göre değil, Ankara'da genelde bir faydayı düşünerek, yani hayırlı bir sonucu düşünerek yapılmış bir iştir. Burada kişiler çok önemli değil. Yukarıda bir ittifak yapıldıysa sadece Manisa'yı düşünerek yapılmadı. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde, oy oranları Türkiye genelini ilgilendiren büyük şehirlerde düşünülerek yapılmış bir ittifak. Bunun içinden Çankırı gibi büyük bir il de vardır, İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropol de vardır. O yüzden şimdi 'bizden arkadaşımız da şimdi filan yerde' hiç bizi ilgilendirmez. Yapılan yanlışlıklardan dolayı biz onları kıracak, üzecek bir hareket yapmayız. Bunun bilinmesi lazım. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnsanlar gönüllerinden farklı şeyler geçirebilirler. Ama partilerini seviyorlarsa, partilerinin menfaatlerini gözetiyorlarsa, genel başkanlarını itimatları tamsa yapacakları tek iş, sandığa gidip Cumhur ittifakına oy kullanmaktır. Bunu ilçelerimiz de de söylüyorum. Ankara'da yapılan toplantılarda da söylüyorum. Gönlümüzden geçen şey ne olursa olsun bir partili olarak yapacağımız tek şey bu. Bu Manisa için kolay bence. Çünkü rahatlıkla oy verilebilecek bir arkadaşımız söz konusu. Bunu herkes söylemez, ben söylüyorum. Son güne kadar yapılan anketlerde Cengiz Ergün her zaman, işin kötüsü bizim de adayımız belli değildi AK Parti açısından. Halkın güveni ve yaptığı hizmetleri beğenme oranı çok yüksekteydi. O zaman 'nereden buldular getirdiler bu adamı' diyecek bir durum yok. Zaten vardı. İttifak olmasa dahi bir başka partiden aday olduğunda AK Parti'yi zorlardı. Dolayısıyla biz rahat olmalıyız. Çok şükür merkezdeki iki arkadaşımız da çok başarılıydı. Onların adaylıkları gerçekleşti. Ben diğer ilçeleri saymaya gerek bile duymuyorum. Beni Manisa'nın merkezi ve büyük çoğunluğu ilgilendiriyor. Biz burada rahatlıkla sandığa gideceğiz ve herkesi götüreceğiz. Bu seçimlerde oy kullanma oranı çok yüksek olması lazım. Bu bizim açımızdan da önemli ittifak olarak, karşı ittifaklar açısından da önemli. Baştan beri devam eden bir tren, sandıklara gitmeyecekler, bir küskünler oluştu, bir kararsızlar oluştu şeklindeydi. Genel başkanların bütün çabası herkesin konsolide yani kendi partisinin oylarını yüzde yüz kullanacak düzeye getirmek. Onları da anlayışla karşılamalıyız" diye konuştu.

"Yumuşak bir dil kullanmalıyız"

Siyasette yumuşak bir dil kullanılmasını savunduğunu ifade eden Bülent Arınç, "Ben bütün bunları söylerken başkalarından farklı olarak şunu da söylemem lazım Yumuşak bir dil kullanmalıyız. Herkesi kucaklamalıyız. Bizim herkesten oy almaya ihtiyacımız var. O yüzden ayrıştırıcı, karşıdaki dostlarımızı rencide edecek bir dil konuşmamalıyız.Bu herkes için geçerli. Çünkü siyasetin dili, siyaset diline uygun olmalı. Şiddetin diline uygun olmamalı. Bu sanıyorum büyük ölçüde adaylarımız tarafından yapılıyor. Cengiz Ergün, Ankara konuşan siyasetçilerimiz kadar sert ve keskin değil. Neden, çünkü Manisa'da kendi partisinden daha fazla oy alarak belediye başkanı oluyor. Bir CHP'li de, bir AK Partili de belki bir başka partili de geçtiğimiz iki dönemde oy verdi. Şu veya bu sebeplerle. İnşallah bunu devam ettirecek. Binali Yıldırım da aynı dili kullanıyor. Özhaseki de aynı dili kullanıyor. Kuşatıcı olmak mecburiyetindeyiz. Bunu sağlayabildiğimiz zaman yerelde Allah'In izniyle başarmamak için bir sebep yok. Küskünler, kırıklar, herhangi sebeple karşı duruşta olanlar varsa gelsin. Oturalım konuşalım. Beraberce bu işleri, biz Manisa'yı beraberce yöneteceğiz. Benim 1994'teki seçim başarımda bu ikili olmuştu. Yani seçimi kazanmadım ama oyumuzu yüzde yüz arttırdık biz. O zaman DYP'nin adayı Selahattin Canuyar'dı. Rahmetli Adil Aygül ANAP'taydı. CHP'den Öncel Gürhan'dı. Ben 6 bin 300'ünü aldım belediye başkanlığını 19 bir küsülere çıkardım. Neden gittiğim her yerde Manisa'yı birlikte yöneteceğiz. Hangi partiden olursanız olun. Manisa'ya dışarıdan gelmiş olanlarla Manisa'nın yerlisi olanlar arasında bir samimiyet kurmaya çalıştım. Bu bizi başarılı yapmıştı. Başkan olmak önemli değil, önemli olan herkesin size güvenmesi ve inanması. Kazanabilirseniz çok daha büyük başarı olur. Cumhur ittifakı diğer ittifaklara göre çok daha büyük başarı kazanacak. Buna önce biz inanmalıyız. Cumhur ittifakındayız madem, hiçbir lami cimi olmadan sağa sola bakmadan, öne arkaya dönmeden bu ittifak için oyumuzu kullanmalıyız. Buna genel başkanlarımızın, partilerimizin ihtiyaçları var. Buraya tam gidebilmek için de önümüzde 20 gün varsa, 20 gün içinde belki kanaat önderlerini ziyaret ederek, belki kalbi kırık olduğunu bildiğimiz insanları ziyarete giderek, belki şu ya da bu sebeplerle herhangi bir sebepten dolayı 'Ben burada yokum' demeyi düşünenler varsa olmaz. Bu seçmen kaydında herkes olacak ve herkes gelip oyunu kullanacak dersek daha büyük daha anlamlı başarı kazanırız. Şimdi aday olan insanlara bakıyorum hepsi geçmişte ya MHP'de ya AK Parti'de siyaset yapmış insanlar. Burada bir şey daha çıkıyor ortaya. Liderlerin de genel başkanların da diyelim ki Manisa'dayız, il başkanlarının da belediye başkanlarının da herkesi bir arada tutacak formüller bulması lazım. Yani bir ağaçtan bir yaprağın düşmesi çok önemli değildir ama bu partilerden bir insanın kaybı bile çok önemlidir. Niye küstün niye gittin, sana da burada iş var, sana da burada yer var. Gel gitme buradan demek lazım. Küçük kırgınlıklar ayrılığa sebep olmasın. Her ilde bir ağabeye ihtiyaç varsa genel merkezde de bunları gözetecek bazen telefonla arayacak bazen hatır soracak. 'Son orada olmadın ama burada çok daha başarılı olursun, gel bakalım' diyecek insanlara ihtiyaç var. İşte Cengiz Ergün bunu yaptığı için bu seçimi de kazanacak Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler