Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Babacan'ı severim ancak AK Parti'ye zarar verecek girişimi doğru bulmuyorum

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti girişimini değerlendirdi. Babacan'a açılan FETÖ soruşturmasını yanlış bulduğunu belirten Arınç, "Babacan'ı çok severim ancak AK Parti'ye zarar verecek bir parti girişimini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Habertürk'te Veis Ateş'in sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Arınç, yeni parti iddialarıyla ilgili de konuştu. Atınç'ın ilgili konuşması şöyle:

"BÖYLE YAPARSA BABACAN'IN PARTİ KURMASINI HIZLANDIRIRLAR"

"Bu savcılar hukuku biliyorlarsa bence sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete karşı yanlışın içindeler. Hukuken de yanlış, siyaseten de yanlış. Sayın Babacan 14 yıldır bakanlık yaptı. 2002'de benden önce. Ben Meclis Başkanıydım. Bir bakanın yargılanması konusunda Anayasa'da özel hükümler var bu bir. Bunu sayın savcının bilmesi lazım. İkincisi bu bakana herhangi bir suçlama varsa, sayın savcım şunu bilsin, Bakanlar Kurulu'nda ortak sorumluluk esastır. Bunu düşünsün, aklını başına alsın. Bakanlık yaptığına, görevinden dolayı suçlamalar olacaksa bütün Bakanlar Kurulu'nu ortaya koyacak uygulama yapması lazım. Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülüyorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız. Sayın Akşener'e karşı seçimlerden önce de birtakım tehditler yöneltilmişti, ben onun yanlış olduğunu söyledim. Afyon'a gelseydi AK Parti kurucusu oluyordu. Eski bir arkadaşımızı başka bir partide görev yapıyor diye doğrusu suçlamak çok insani değil. Bu suçlamalar o kadar kabak tadı veriyor ki. Yargı reformu stratejisi çok önemlidir. Sayın Abdulhamit Gül başarılı bakanımız. Lekelenme hakkı dedi. Önce ciddi mi diye ona bakacaklar."

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç

"BABACAN'LA GÖRÜŞMEM OLDU"

"Benim talebimle sayın Babacan'la bir görüşmem oldu. Her şeyi konuştuk. Ben Babacan'ı çok severim. Geçen bir haber çıktı, çok üzüldüm. Güya ben ikisiyle değerlendirme yapmışım, güya yemekteymişim. Allah korusun arkadaşlarımı çok sever ve takdir ederim. Ben onlardan farklı düşünüyorum. AK Parti'ye zarar verecek parti kurulmasını uygun görmüyorum. Ama şahsen onları çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın bir şeydeklare etmesi lazım. Başta söylediğim gibi Şeyh Edebali'nin vasiyetine uygun olarak tekrar arkadaşlarımla e lele vereceğim, bu ülkeyi ileri götürmek için, şimdiye kadar hatalarımız olmuştur, el ele verip, kucaklaşalım, tekrar Türkiye'yi 2023'lere ve hedeflere götürelim diyebilir. Bu olasılık en az yüzde 20'lik var. Kapılar kapanmadı, arkadaşlarımın iyi niyette olduklarına inanıyorum. Onlar gidişatın eksiklikleri, bu takdirde giderlerse daha kötü olacağına inanıyorlar. Sayın Davutoğlu'nun manifestosuna baktığınızda bunda yanlış yok diyebilirsiniz. Bunlara değer verilmeli Külliyen bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Bir ağlamaya ihtiyaç var. Biz ne çilelerden, zindanlardan geçtik kardeşim.Artık Yüksek İstişare Kurulu'yla ilgili hiçbir şey konuşmayacağım.Belki Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı birtakım açıklama yapabilir. Benden bu kadar."