Bülent Başer'in çalıştırdığı Alman boksör, Avrupa şampiyonu oldu

Boks antrenörü Bülent Başer'in çalıştırdığı Alman boksör Erik Pfeifer, Bosnalı rakibi Adnan Redzovic'i devirerek WBO (Dünya Boks Organizasyonu) ağır sıklet dalında Avrupa şampiyonluk kemerini kazandı.Antrenör Bülent Başer'in çalıştırdığı Alman boksör Erik Pfeifer, WBO ağır sıklet dalında Avrupa şampiyonluk maçında Bosnalı Adnan Redzovic ile karşılaştı. Pfeifer, rakibi karşısında üstün oyun sergileyerek şampiyon oldu. Aynı gece iki dalda birden dünya şampiyonluğu için ringe çıkan Başer'in diğer boksörü Sven Fronling ise aldığı kafa darbeleriyle hafif bir beyin kanaması geçirerek, iki altın kemeri birden kaybetti.Bülent Başer: "Yolumuza devam edeceğiz"Türk boks kulübü EC BOXİNG'in başantrenörü Bülent Başer ve boksörleri Almanya 'nın Halle kentinde ringe çıktı. Kıran kırana geçen karşılaşmalar tüm dünyada yankı yaparken, dünya şampiyonu Sven Fronling aldığı kafa darbeleri ile hafif bir beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sporcunun antrenörü Bülent Başer, tüm geceyi hastanede geçirdiğini vurgulayarak, "Sabaha kadar boksörümün başında bekledim çok şükür herhangi bir hasar almadan atlattık bu süreci. Maalesef maçı kaybettik ancak sporcum dünya klasmanında bir boksördür ve önümüzdeki aylarda yeniden zirveye tırmanacağından eminiz. Yüzümüzü güldüren ise Erik Pfeiffer oldu. Muhteşem bir karşılaşma çıkararak Avrupa şampiyonluk kemerini kazandı. Bundan sonrası ise dünya şampiyonluğudur" şeklinde konuştu.Erol Ceylan: "Sporcunun sağlığı her şeyden önemli"EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan ise sporcusunun sağlığının kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Sven Fronling'in en iyi şekilde tedavi görmesi ve bu yaralanmayı hasarsız atlatabilmesi için tüm gece boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bizim için sporcunun sağlığı her şeyden önce gelir. Çok şükür dün itibarı ile hastaneden çıkarak ailesi ile buluştu ve herhangi bir hasar kalmadı. Bundan sonra gelişmelere göre yeniden dünya şampiyonluk yolunda devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL