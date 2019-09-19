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Bülent Ecevit'in ismini taşıyan tabela yenilendi

Turgutlu Belediyesi, İzmir-Ankara asfaltı üzerinde bulunan geçmişte Başbakanlık yapmış rahmetli Bülent Ecevit'in ismini taşıyan meydanın tabelasını yeniledi.

19.09.2019 16:02Bülent Ecevit'in ismini taşıyan tabela yenilendi
Turgutlu Belediyesi, İzmir- Ankara asfaltı üzerinde bulunan geçmişte Başbakanlık yapmış rahmetli Bülent Ecevit'in ismini taşıyan meydanın tabelasını yeniledi.

Turgutlu Belediyesi, İzmir-Ankara asfaltı üzerinde bulunan Bülent Ecevit meydanının tabelasını yeniledi. Tabelanın yenileme çalışmalarını Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte yakından takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Rahmetli Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in ismi geçmiş yıllarda İzmir-Ankara asfaltı üzerindeki alana verilerek ölümsüzleşmişti. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak alandaki tabelanın Bülent Ecevit ismine yakışır bir şekilde daha büyük, daha gözle görülür bir şekilde yeniledik. Son derece güzel bir görünüm oluşturdu. Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Bülent Ecevit, Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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