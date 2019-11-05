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Bülent Ecevit'in vefatının 13'üncü yılı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında "Köykentten Teknokent"e panelinde anıldı.

05.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:04Bülent Ecevit'in vefatının 13'üncü yılı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında "Köykentten Teknokent"e panelinde anıldı.
Yenimahalle Belediyesi ve Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yazar ve yapımcı Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Ecevit'in hayatını anlatan kısa filmin gösterimiyle başladı. Ardından Bülent Ecevit'in yazdığı Çanakkale Destanı'nı anlatan şiiri okundu. Bu sırada salonda bulunanlar duygusal anlar yaşadı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit'i gençlik yıllarından itibaren örnek aldığını söyledi.
CHP'li belediyelere, Türk siyasetinde yarım asırdan fazla aktif rol alan Ecevit'in projelerini uygulamaları çağrısında bulunan Yaşar, "Liderlik vizyon sahibi olmaktır. Sayın Bülent Ecevit'in sadece Köykent Projesini masaya yatırdığımızda ve bugün içinde bulunduğumuz durumla karşılaştırdığımızda kendisinin ne kadar vizyoner bir lider olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da Bülent Ecevit'in eşi ve aynı zamanda vakfın başkanı Rahşan Ecevit'in rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını ifade etti.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, eski CHP Milletvekili Oktay Ekşi ve eski Orman Bakanlığı Müsteşarı Necati Uyar, Serhan Asker'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde birer konuşma yaptı.

ODTÜ Teknokent, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

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