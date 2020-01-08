Bülent Ecevit Kavşağı'nın yan yollarındaki çalışmada sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Salihli ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nın yan bağlantı yollarındaki çalışmalar sorunsuz ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkilileriyle son durum hakkında görüş alışverişinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yan bağlantı yollarındaki çalışmalarımız sorunsuz ilerliyor. Şuan elektrik, aydınlatma işleri devam ediyor. Trafik ve bilgilendirme levhalarının montajı yapılıyor. Asfalt ve bordürle ilgili ufak işler var. Burada da çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.