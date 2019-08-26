Bülent Ecevit kavşağı sorunsuz

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 63 milyon liralık yatırımla Salihli ilçesinde hayata geçirilen ve 1. etabının hizmet verdiği Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak çalışmalarında yan bağlantı yollarının yapımı sorunsuz ilerliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yan bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte ilçede "ölüm yolu" olarak tabir edilen yolun tamamen tarih olacağını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde hayata geçirilen Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nın yan bağlantı yollarındaki çalışmalar sorunsuz ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ile birlikte kavşaktaki çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceledi. Kuruçay, kavşağın yan bağlantı yollarından İzmir istikametine ve Ankara istikametine doğru yaklaşık 4 kilometrelik yol ve 2 adet hemzemin kavşakta bordur işlemlerinin başladığını ve yapımın hızla devam ettiğini, bu çalışmanın akabinde ise asfalt çalışması yapılarak işin tamamlanacağını ifade etti.

"Ölüm yolu tarih olacak"

Salihli'de "ölüm yolu" olarak adlandırılan bölgede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen projeyle trafik güvenliğinin öne çıkacağını belirten Kuruçay, "Yan bağlantı yollarındaki çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Ekiplerimiz özverili ve yoğun bir şekilde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ediyor. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Salihlili hemşehrilerimiz tarafından "ölüm yolu" olarak adlandırılan bu kabus, tamamen tarih olmuş olacak. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz" dedi.