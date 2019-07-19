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Bülent Ecevit KKTC'de anıldı: Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardı

KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

19.07.2019 14:01 Bülent Ecevit KKTC
KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katıldı.

Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ecevit'in Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre de, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ

Töre, "Türkiye'yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Şimdi ise Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynanıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Bülent Ecevit, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

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