Haberler» Dünya» Haber

Bülent Ecevit KKTC'de anıldı: Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardı

KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

19.07.2019 15:50 Bülent Ecevit KKTC
KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katıldı.


Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ecevit'in Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre de, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu kaydetti.


TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ


Töre, "Türkiye'yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Şimdi ise Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynanıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Bülent Ecevit, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:02   Kosova Başbakanı istifa etti
18:00   Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi
17:52   Cebelitarık yönetimi İran petrol tankerini bir ay daha serbest bırakmayacak
17:52   Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim
17:52   Erdoğan: Düzce'de 1 ölü 6 kayıp var tüm imkanlar seferber edilecek
17:45   Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde patlama: 2 ölü, 18 yaralı (2)
17:41   Kesik bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü