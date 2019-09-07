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Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan fabrikasına 4. tesisinin açılışı için gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilçede kendi adına yaptıracağı okulun yapım protokolünü imzaladı.

07.09.2019 15:38 Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan fabrikasına 4. tesisinin açılışı için gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilçede kendi adına yaptıracağı okulun yapım protokolünü imzaladı.

4 Eylül Mahallesi'nde 4 bin 200 metrekarelik alana yapılması planlanan 24 derslikli tam donanımlı ilkokulun bir yıl içinde tamamlanıp eğitim öğretime açılması planlanıyor. Bu bağlamda hazırlanan protokol Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Vali Bilal Şentürk ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı arasında imzalanan yapım protokolü kapsamında önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

İlçe eğitimine yapılan bu büyük destekten dolayı Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür eden Vali Bilal Şentürk, "Bozüyük ilçemize bağış olarak Eczacıbaşı Holding tarafından yapılacak tam donanımlı 24 derslikli okul için imzaları attık. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Bilecik için gerçekten güzel bir gün oldu" dedi. - BİLECİK

Eczacıbaşı Topluluğu, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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