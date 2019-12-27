Haberler » Güncel » Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor - Haber

Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy'un 1 tır dolusu eşyası 31 Aralık gecesi sahne alacağı gece için kral dairesine doğru yola çıktı.

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:14 Bülent Ersoy, 1 tır dolusu eşyayla kral dairesine yerleşiyor

Unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanan Diva, yılbaşı gecesi sahne performansının ardından gerçekleştireceği yılbaşı ziyafetiyle de çok konuşulacak.

İspanyanın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen Beluga siyah hayvarDiva'nın yemek menüsünde bulunuyor. ziyafetini hazırlaması için Michelin yıldızlı ünlü bir aşçı ise Paris'ten yola çıktı.

Bülent Ersoy'un, 1 tır dolusu eşyası

Sahne sonrası dostlarıyla vakit geçirmeyi planlayan diva, kral dairesinin bulunduğu katta 16 odayı da kapattı. 21 maddelik özel istek listesiyle çok konuşulan Diva'nın tır dolusu eşyalarının arasında özelışık sistemindan oluşan robot ışıklar, özel taht, kostümler, takılar ve çok sayıda özel eşya bulunan Bülent Ersoy, sahnede birbirinden özel tasarımlardan oluşan kıyafet ve mücevherleri taşıyacak.


Bülent Ersoy, Yılbaşı, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02   Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı - Haber
14:02   Vefat eden Türkiye sevdalısı Azerbaycanlı akademisyen vasiyeti üzerine Kayseri'ye defnedildi - Haber
14:02   Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar - Haber
14:01   Sözcü Davası kararına ilişkin basın açıklaması - Haber
13:57   Babadan oğula çiğ köfte sevdası - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:11:46