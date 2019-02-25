Hayvanseverlere Verdiği Sözünü Bozan Bülent Ersoy, Yeni Kürkleri İçin 500 Bin TL Harcadı

Diva Bülent Ersoy, bir buçuk sene önce giydiği kürklerden dolayı hayvanseverlerden tepki çekince artık giymeme kararı aldı. Ancak Ersoy, "Çok hasta oluyorum, zatürre oldum" diyerek bir süredir giymediği kürklerini dolabından çıkardı.

Kürk koleksiyonuna her geçen gün bir yenisini ekleyen Bülent Ersoy, son olarak beyaz renkte uzun bir kürk satın aldı. Ersoy'un satın aldığı beyaz kürkün fiyatı ise 150 bin TL.

YENİ KÜRKÜYLE YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; kürkün ağırlığından dolayı yürümekte zorlanan Diva, taksiye binerken muhabirlerden yardım istedi.

10 TANE KÜRK GETİRTİLDİ

Nişantaşı'nda görüntülenen Diva'nın bir kürk mağazasından 500 bin TL değerinde ürün siparişi verdiği öğrenildi. Mağaza Diva'nın beğenmesi için yurt dışından 10 tane özel kürk getirtti. Ersoy ise bu kürklerin içinden 3 tanesini seçti ve beğendikleri biri de leopar desenli.