25 Şubat 2019, 11:41
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Hayvanseverlere Verdiği Sözünü Bozan Bülent Ersoy, Yeni Kürkleri İçin 500 Bin TL Harcadı

Hayvanseverlerden gelen tepkiler üzerine bir süre kürk giymeyi bırakan Bülent Ersoy, "Çok hasta oluyorum" diyerek yeniden kürk giymeye başladı. Diva, bunun yanı sıra bir mağazadan 500 bin TL'lik kürk sipariş verdi.

Diva Bülent Ersoy, bir buçuk sene önce giydiği kürklerden dolayı hayvanseverlerden tepki çekince artık giymeme kararı aldı. Ancak Ersoy, "Çok hasta oluyorum, zatürre oldum" diyerek bir süredir giymediği kürklerini dolabından çıkardı.

Kürk koleksiyonuna her geçen gün bir yenisini ekleyen Bülent Ersoy, son olarak beyaz renkte uzun bir kürk satın aldı. Ersoy'un satın aldığı beyaz kürkün fiyatı ise 150 bin TL.

YENİ KÜRKÜYLE YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; kürkün ağırlığından dolayı yürümekte zorlanan Diva, taksiye binerken muhabirlerden yardım istedi.

10 TANE KÜRK GETİRTİLDİ

Nişantaşı'nda görüntülenen Diva'nın bir kürk mağazasından 500 bin TL değerinde ürün siparişi verdiği öğrenildi. Mağaza Diva'nın beğenmesi için yurt dışından 10 tane özel kürk getirtti. Ersoy ise bu kürklerin içinden 3 tanesini seçti ve beğendikleri biri de leopar desenli.

Bülent Ersoy, Magazin


YORUMLAR (17)
ALPER: kutupta bir yaz gibi adı üstünde şarkı ama hanım efendi fazla abartmış kutupta yaşasaydın çok iyi olurdu bence
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BİNGÜL TEYZE: Çoğu insanların aç olduğu dünyada alıyorsanda sende kalsın topluma bildirmeye gerek yok mütaviziliyi peygamberimizin hayatından öğrenin
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ÖZGÜR: Saygısız
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OGÜN: Sunun haline bak ja . sasirmis parasini nereye harcasin . Milet gecim derdin icinde
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ESRA: Allah bildiği gibi yapsın seni dünya zebanisi. Gözünü toprak doyursun.
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