Bülent Ersoy'dan bronzluk itirafı: Çıplaklar kampında yanıyorum

Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Yalova'da bir otelin açılış gecesinde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, İspanya'daki bir çıplaklar kampında tatil yaptığını söyledi.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Otelin açılışı için havuz başında 1000 kişiye konser veren Ersoy, 4 saate yakın konser verdi. Diva, konserin sonunda ayakta alkışlandı. Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinin hazırladığı, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile Diva, sadece sesiyle değil, görüntüsüyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

"MAYO KULLANMADAN YANIYORUM"

Konser öncesi İstanbul'dan gelen basın mensuplarıyla, hazırlandığı kral dairesinde bir araya gelen Bülent Ersoy'a gazetecilerin "Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurt dışındaymışsınız" cümlesi üzerine şöyle konuştu: "İspanya Marbella'daydım. Türkiye'de tatil yapmıyorum çünkü o şekilde görüntülenmek istemiyorum. Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım!"