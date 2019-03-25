Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu

dün akşam Şişli'de bulunan lüks bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy, Tarkan'a ait yeni şarkısı Ümit Hırsızı'nı ilk kez seslendirdi.

Ersoy, şarkı söylediği esnada yanına gelerek kolunu çekiştiren kadına yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

KADIN HAYRANINA VURDU

Ersoy, Aldırma Gönül şarkısını seslendirdiği anlarda sahneye bir kadın hayranı atladı. Ersoy, kolunu çekerek şarkının yarıda kesilmesine neden olan kadına mikrofonuyla vurdu. Bunun yanı sıra mekanda bulunan güvenlik görevlilerinin sahne sırasında ünlü sanatçıya hayranlarının bu kadar yakınlaşmasına neden izin verdiği ise akıllara takıldı.