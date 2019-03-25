25 Mart 2019, 10:13
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Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu

Bülent Ersoy, önceki gün Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ersoy, sahne aldığı mekanda kendisine yaklaşmak isteyen bir kadına mikrofonla vurarak tepki gösterdi.

dün akşam Şişli'de bulunan lüks bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy, Tarkan'a ait yeni şarkısı Ümit Hırsızı'nı ilk kez seslendirdi.

Ersoy, şarkı söylediği esnada yanına gelerek kolunu çekiştiren kadına yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

KADIN HAYRANINA VURDU

Ersoy, Aldırma Gönül şarkısını seslendirdiği anlarda sahneye bir kadın hayranı atladı. Ersoy, kolunu çekerek şarkının yarıda kesilmesine neden olan kadına mikrofonuyla vurdu. Bunun yanı sıra mekanda bulunan güvenlik görevlilerinin sahne sırasında ünlü sanatçıya hayranlarının bu kadar yakınlaşmasına neden izin verdiği ise akıllara takıldı.

Tarkan, Şişli, Magazin



YORUMLAR (28)
O BİR UÇAN JOKEY: YAPMA BE BÜLENT ABEY YAZIK KADINCAĞIZ BELKİ TESİSATI KONTROL ETMEK İSTEMİŞ ESAHTAN VAR MI YOK MU DİYE
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ERDAL: Ahh Bülent ah. Gençlik aşklarımın sözcüsü , ayrılıkta teselli edenim , yalnız yolculuklarda sesiyle yol arkadaşım. . Senin gibi ses bir daha gelmez. .
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RZADİK: La salak kadın onda hala erkek gücü var anlamadınmı
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FIRTINALI HAYAT : O KADININ SALAKLIĞI BU TÜR İNSANLARI NE DİNLERİM NEDE DİNLEMEK İÇİN PARA VERİRİRİM NEDE PEŞLERİNDEN GİDİP FOTO ÇEKTİRİRİM Bİ YERLERİNİ KALDIRMANIN MANASI YOK
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NURCAN: GÜLMEKTEN YIKILDIM BU NASIL BİR ŞEY ??? :))))
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