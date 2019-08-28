Bülent Ersoy, konserine gelen nişanlı adama göz koydu

Türk müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, önceki gün Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Abartılı kostümüyle dikkat çeken Ersoy, kendisini dinlemeye gelen nişanlı bir kişiye "Oğlum demeyeyim lazım olur" diyerek takıldı.

"EVLADIM ONU DA AL GEL"

Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Bülent Ersoy, "Şu çocuk kim şu? 2'nci sıradaki. Sen oğlum. Ay dur oğlum demeyeyim lazım olur. Kim o yanındaki senin? Nişanlın mı? S... et boşver, önemli değil. Evladım sen onu da al." dedi.

KIYAFETİ 40 GÜNDE 20 KİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANDI

Modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı. Fransız dantelinden yapılan elbise için ise 15 kişi çalıştı. Bülent Ersoy'un sahne kıyafetleri 35 kişinin elinden çıkmış oldu.