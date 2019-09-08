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Bülent ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi

TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı.

08.09.2019 12:24 Bülent ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi
TÜRK Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı. Sahnede dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran ve espriler yapan Ersoy, konserinin bir bölümünde sahneden inerek seyircilerinin arasında şarkılarını seslendirdi.
Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran enerjisiyle de beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla sahnede öne çıkan Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekanı kahkahaya boğdu. Konserin bir bölümünde ise sahneden inen Diva, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü sanatçı, dinleyicilerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.



Bursa, Magazin

Kaynak: DHA

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