Haberler» Magazin» Haber

"Bülent Ersoy'un kızı değilim" diyen Seyhan Erdağ'a Demet Akalın'dan ilginç yorum: Miras sana kalır

Ünlü magazin muhabiri Seyhan Erdağ, Bülent Ersoy'un kızı olduğu iddialarını sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla yalanladı. Demet Akalın'ın paylaşıma yaptığı yorum ise sosyal medyada olay oldu.

28.08.2019 09:40

Magazin dünyasının başarılı muhabirlerinden Seyhan Erdağ hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Seyhan Erdağ'ın Diva Bülent Ersoy'un kızı olduğu haberinin yayılması üzerine, Erdağ Instagram hesabından açıklama yaptı. Erdağ'ın paylaşımına Demet Akalın'ın yaptığı ilginç yorum ise sosyal medyaya damga vurdu.

"MİRAS SANA KALIR"

"Sosyal medya içinden çıkılmaz bir hal aldı. İsimsiz bir sayfa benim için Bülent Ersoy'un kızı yazmiş. Reklamı olmasın adını vermiyorum. DM kutum mesajla doldu. Vallahi Ne Bülent Ersoy'un Sezen Aksu'nun ne Muazzez Ersoy'un Ajda Pekkan'ın ne Emel Sayın'ın kızı değilim. Ama Annem ve Anneannem; tabii Babam ve rahmetli Dedem iyi yetiştirmişler, severler beni kızları gibi. Ne olur bu saçmalıkları bırakın. Ülkede kadınlar ölüyor çocuklar öldürülüyor bebekler hayvanlar öldürülüyor. Zamanınızı düzgün işlere harcayın" sözleriyle iddiaları yalanladı. Akalın, Seyhan Erdağ'ın açıklamasının altına"Kız ne güzel bütün miras sana kalır" açıklamasıyla şaşırttı.


Demet Akalın, Seyhan, Magazin

YORUMLAR (3)
SABIR: Kabul et ya dünyanın parası :) olmadı beni alsın mirasına ben çok güzel bakarım
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TRKUMNNNNN: KEŞKE BEN KIZI OLSAM NE GÜZEL OLURDU
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: haber değeri sıfır
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
10:31   Gözde aşıklar Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum'da tatil yapıyor
09:40   "Bülent Ersoy'un kızı değilim" diyen Seyhan Erdağ'a Demet Akalın'dan ilginç yorum: Miras sana kalır
09:00   Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu
08:42   Ajda Pekkan'a Bodrum'da yoğun ilgi
08:38   İrem Derici, saplantılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi
07:53   Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı
22:04   Altın Güvercin 2 Eylül'de yeniden kanatlanıyor