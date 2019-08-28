"Bülent Ersoy'un kızı değilim" diyen Seyhan Erdağ'a Demet Akalın'dan ilginç yorum: Miras sana kalır

Magazin dünyasının başarılı muhabirlerinden Seyhan Erdağ hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Seyhan Erdağ'ın Diva Bülent Ersoy'un kızı olduğu haberinin yayılması üzerine, Erdağ Instagram hesabından açıklama yaptı. Erdağ'ın paylaşımına Demet Akalın'ın yaptığı ilginç yorum ise sosyal medyaya damga vurdu.

"MİRAS SANA KALIR"

"Sosyal medya içinden çıkılmaz bir hal aldı. İsimsiz bir sayfa benim için Bülent Ersoy'un kızı yazmiş. Reklamı olmasın adını vermiyorum. DM kutum mesajla doldu. Vallahi Ne Bülent Ersoy'un Sezen Aksu'nun ne Muazzez Ersoy'un Ajda Pekkan'ın ne Emel Sayın'ın kızı değilim. Ama Annem ve Anneannem; tabii Babam ve rahmetli Dedem iyi yetiştirmişler, severler beni kızları gibi. Ne olur bu saçmalıkları bırakın. Ülkede kadınlar ölüyor çocuklar öldürülüyor bebekler hayvanlar öldürülüyor. Zamanınızı düzgün işlere harcayın" sözleriyle iddiaları yalanladı. Akalın, Seyhan Erdağ'ın açıklamasının altına"Kız ne güzel bütün miras sana kalır" açıklamasıyla şaşırttı.