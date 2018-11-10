Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı Aynı Sahnede Buluştu

Bülent Ersoy bu konser için alışılmışın dışında iki kıyafetgiydi. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı iki sahne kostümü Versace çizgileri taşıyordu. Her iki kıyafetin tüm parçaları orijinal Versace imzası taşıyordu. Özellikle ilk giydiği kıyafetin benzerinibir süre önce Jennifer Lopez'de giymişti. Muazzez Abacı' ise ilki siyah, ikincisi beyaz olmak üzere iki kıyafet giydi.

Akdeniz Organizasyon ve Hitit Turdüzenlediği geceye ilgi çok büyüktü, Bostancı gösteri merkezi son yılların en özel gecelerinden birisine daha ev sahipliği yaptı. Türk Sanat Müziğinin iki dev ismi Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı birlikte sahneye çıktılar. İlk şarkıları birlikte söylediler. Daha sonra Bülent Ersoy sahneyi Muazzez Abacı'ya bıraktı..

Bu özel gecede Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı Türk sanat müziğinin biraz özlem, biraz hayıflanma ve biraz da umutsuz serzenişlerden oluşan o klasik eserleri birlikte söylediler.. O geceyi izleyen birlerce sanat müziği tutkunları''Aah! Ah! Nerede o eski şarkılar'' diyerek sahnedeki sanatçılara bol bol eşlik ettiler.

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'ya ünlü müzik adamı İlyas Tetik ve arkadaşları eşlik etti..

Gecenin ikinci bölümünde Bülent Ersoy yine Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı Vercase çizgileri taşıyan kıyafeti ile sahnedeydi. Hammamizade İsmail Efendi'nin şarkılarıyla başlayan gece günümüz şarkılarına kadar uzandı. Şarkı aralarında BülentErsoy adeta bir talk showcu gibi yaptığı esprileri ile izleyenleri kahkahaya boğdu..

Bu unutulmaz geceyi izleyenler arasında Modacı Yıldırım Mayruk, Erkan Özerman, Mustafa Sağyaşar, Modacı Gülşah Saraçoğlu, Rober Hatemo, Selin Cigerci'de vardı…

Gecenin son bölümünde Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı yine birlikte sahnedeydi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkıları seslendirdiler. Bülent Ersoy İzleyiciler arasında bulunan Mustafa Sağyaşar'ıda sahneye davet etti..

Muhteşem gece Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Sağyaşar ve binlerce izleyenlerin hep birlikte söylediği 10. Yıl marşı ile bitti..