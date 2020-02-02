Bülent Ersoy ve Salami Şahin'den muhteşem gala açılışı







Sahne öncesinde birlikte kameraların karşısına geçerek muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ersoy ve Şahin, gazino kültürünün yeniden yükselişe geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.





& ;"Yine zafer yine zafer yine zafer& ; diyerek" sözlerine başlayan Diva,& ; "Yeni yeni gazinoların açılışları beni son derece umutlandırıp, mutlu ediyor. Zira gazino kültürü, eğlence kültürü daha geniş platformlara ve daha geniş kitlelere ulaşıyor. Şöyle ki; böyle yeni yeni yerlere ayak alıştırmak epeyce meşatkkatlidir ve star üstü star olmayı gerektirir. Bu şeref nacizane bendenize tevdi edildi .... Bendenizde 50 senedir mesleğimde hep zafer kazanmış bir sanatkar olarak& ; hemen kabul ettim bu teklifi. Ben her zaman hep zorların kadını olmuşumdur. Nitekim& ; ustaların ustası büyük Müzeyyen Senar ve& ; Büyük Zeki Müren'le beraber bu konularda hep zafer kazanmış baş komutanlarızdır bizler." dedi.





Selami Şahin'den mikrofonu devralıp açılış gecesini müzikal bir şölene dönüştüren Diva Bülent Ersoy, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergiledi. Türk müziğinin en nadide eserlerinden özel olarak seçtiği parçaları yorumlayarak başladığı sahnesinde her dakika biraz daha devleşen Ersoy, mekanı tıka basa dolduran müzikseverleri adeta mest etti. Şarkılarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de geceye damgasını vuran Diva, iki farklı sahne elbisesi giyerek bir süre önce koyduğu kıyafet yasağınıda kaldırdı. Nur Yerlitaş ve Gülşah Saraçoğlu tarafından hazırlanan sahne kıyafetleriyle büyük beğeni toplayan Diva'nın sahnesi sık sık alkış yağmurlarıyla kesildi.



