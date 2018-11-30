30 Kasım 2018, 19:26
»»

Bülent Ersoy, Veliahtını Açıkladı

Bülent Ersoy, Ankara Jolly Joker'de sahneye çıktı. Ersoy'u dinlemeye gidenler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Ersoy, sahneye şarkıcı Gökhan Sezen'i davet ederek Sezen'i veliaht olarak gördüğünü ima etti.

Bülent Ersoy, Ankara Jolly Joker'de sahneye çıktı. Ersoy'u dinlemeye gidenler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Bülent Ersoy katıldığı programında tahtına oturacak ismi de açıkladı.

"GÖZÜMÜ KAPARSAM GERİYE KALACAK"

Bülent Ersoy Ankara'da sahne aldı. Ersoy Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafetle sahneye çıktı. Konserinin ilerleyen saatlerinde sahneye kendisini izlemeye gelen Gökhan Sezen'i davet etti. Bülent Ersoy, Gökhan Sezen için, " Ben gözümü kaparsam bu değerli sesin sahibi geriye kalacak" dedi.

Gökhan Sezen,Ankara,Bülent Ersoy
30 Kasım 2018 Cuma 19:26



YORUMLAR (15)
MELİHA: Malesef kendileri egoist birisi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TABİYAT : Inan eşcinselliğin e yorum yapıp hakaret eden erkekler ve yersizler inan duygularını içine atan gizli sapık ve eşcinsel olanlar yoksa yorum yazmadan okumadan gecer
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SON : Çoğu ünlü erkeklerden şereflidir.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SOFİALİ: ŞERİAT OLSAYDI BU REZİLLER BU HALDE OLMAZDI AH LAİKLİK AH ADIN BATA
Yayından Kaldır
4 6
Cevap yaz
  • ... : Oğlum şeriat bitti. Medeniyet geldi uyanın artık.
    Yayından Kaldır
    1 0
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın