Bülent Ersoy, Veliahtını Açıkladı

Bülent Ersoy, Ankara Jolly Joker'de sahneye çıktı. Ersoy'u dinlemeye gidenler mekanı tıklım tıklım doldurdu. Bülent Ersoy katıldığı programında tahtına oturacak ismi de açıkladı.

"GÖZÜMÜ KAPARSAM GERİYE KALACAK"

Bülent Ersoy Ankara'da sahne aldı. Ersoy Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafetle sahneye çıktı. Konserinin ilerleyen saatlerinde sahneye kendisini izlemeye gelen Gökhan Sezen'i davet etti. Bülent Ersoy, Gökhan Sezen için, " Ben gözümü kaparsam bu değerli sesin sahibi geriye kalacak" dedi.