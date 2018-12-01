Katar'da "Abdülhamid" Rüzgarı Esti!

Ajyal Film Festivaline davet edilen Payitaht Abdülhamid dizi oyuncuları sevgi seli ile karşılandı.

Festivalin açılış günü dizinin yapımcılarından Yusuf Esenkal ile birlikte Katar'a giden ve Katarlıların sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Bülent İnal, "Emeklerimizin karşılığını Katar'da da alıyor olmaktan ve burada olmaktan dolayı onur duydum." Dedi.

Festivalin 2. günü düzenlenen söyleşi etkinliğine Türkiye'nin ünlü starlarından ve kendisi gibi Arap dünyasının büyük ilgi gösterdiği ismi Engin Altan Düzyatan ile birlikte katılan Bülent İnal, söyleşi sonrası hayranlarına imza dağıtarak onlarla fotoğraflar çektirdi..