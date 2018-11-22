22 Kasım 2018 Perşembe 13:25



22 Kasım 2018 Perşembe 13:25

- Bülent Korkmaz: "BB Erzurumspor deplasmanı zor geçecek"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Son haftalarda iyi oynuyoruz"ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son haftalarda iyi oynadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının çok zorlu geçeceğini kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Milli Takım arasında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Korkmaz, Afganistan Milli Takımı ile yapılan hazırlık maçında oynatmadıkları oyuncuları görme şansı yakaladıklarını söyledi. Hazırlık maçlarında oyuncuların form tuttuğunu dile getiren Bülent Korkmaz, bu arada çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydetti."Erzurum deplasmanı zor geçecek"Deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının zor geçeceğinin altını çizen Korkmaz, Erzurumspor'un kendi sahalarında Mehmet Özdilek'in gelmesiyle birlikte yenilmediklerini belirti. Havanın soğuk olacağını kaydeden Korkmaz, "Mazeretimiz olmayacak. Son haftalarda iyi oynuyoruz. Takımın çalışması ve oyunundan memnunum. Zor bir 90 dakika olacak. Hem rakip, hem de saha ile mücadele etmek zorunda kalacağız. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bu ligde zeminden ziyade, kendi oyunumuza mücadelemize bakıyoruz" dedi.Sakat futbolcuların durumlarıCharles'in tedavisine devam edildiğini ve Hakan Özmert'in de cezalı olduğunu hatırlatan Korkmaz, Çekya Milli Takımı'nda Celutska'nın iki maçta da oynadığını, Doğukan'ın ise U21 Milli Takımı'nda oynadığını kaydetti. Afganistan Milli Takımı ile oynanan maçın ardından Olcan'ın sakatlığının oluştuğunu aktaran Korkmaz, "Barrada iyi durumda. Türkiye Kupası'nda uzatma dakikalarında sakatlandı. İki hafta onu geriye götürdü. Yüzde yüz hazır değil ama bir 45 dakika oynayabilir. Kullanmayı düşünüyorum. Serdar Özkan çok iyi durumda skoru etkiliyor. Skora ve oyuna etki eden 3 oyuncumuz var bu bizi sevindiriyor. Bu bizi hem zorluyor hem sevindiriyor" şeklinde konuştu."Lig ikinci yarı başlıyor"Korkmaz, ilk yarıda kalan maçlarında alabilecekleri maksimum puanı almak istediklerinin altını çizerek, "Lig ikinci yarıda başlıyor. Fikstür avantajımız var. Kendi sahamızda oyun olarak iyi oynuyoruz ama rakiplerde bize önlem almaya başladı. Son 3-4 maçtır iyi oynadık. Sonucu alamadık. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Her aldığımız puan bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.