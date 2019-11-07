Haberler » Spor » Bülent Korkmaz: 'Bu hafta istediğimizi alacağız'

Bülent Korkmaz: "Bu hafta istediğimizi alacağız"

Antalyaspor, Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan istediklerini alacaklarını söyledi.

07.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:03 Bülent Korkmaz:
Antalyaspor, Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan istediklerini alacaklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'de haftalık basın toplantı yaptı. Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını anlatan Korkmaz, "Gençlerbirliği maçını saymazsak, Sivas'ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir ya da yenebilirdik de" ifadelerinde bulundu.

Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden başarılı teknik adam, "İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız, hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.

"Gençlere fırsat verilmeli"

Gençlere verdiği fırsatların devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent Korkmaz, "Biz de ilk futbol oynadığımız zaman gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:03   Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Uçar
01:48   Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti
01:40   Maçın ardından
01:20   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
01:13   Beşiktaş ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi; Başakşehir grup lideri oldu
00:59   Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
23:56   Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!
22:45   Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
22:19   Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:04:26