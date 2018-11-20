20 Kasım 2018, 18:30
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Bülent Korkmaz'dan Hücum Emri

Bülent Korkmaz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz antrenmanda takımını hücum ağırlıklı çalıştırdı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24  Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor  maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde  teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana  futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas, 5'e 2 top kapma ve iki grup halinde hücum taktikleri ile  dayanıklılık çalışmaları yapılan idman, çift kale maçla tamamlandı.
  
Antalyaspor,Bülent Korkmaz

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