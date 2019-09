Bülent korkmaz: galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, BtcTürk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kazanmak adına oynayacaklarını belirterek, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Antalyaspor , pazar günü sahasında oynayacağı Btc Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiği Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, iki haftadır VAR sistemi kararıyla kendi kararlarının örtüşmediğini dile getirdi.Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını ve karşılaşmanın kırılma dakikalarında VAR sistemi kararının etkili olduğunu savunan Korkmaz, "İki haftadır VAR sistemi bizim düşündüğümüz gibi çalışmıyor. Kırılma anında penaltı verilseydi oyun şekli değişirdi. Artık söylemekten bıktım, orta hakem hata yapar ama VAR sistemindeki hakem hata yapmaz. Hata varsa art niyet var. Sadece bizim için değil diğer maçlarda da oluyor. Bunu çözüme ulaştıracak kişiler belli. Futbolun seyri, hak ve hukuk açısından bunu söylüyorum" diye konuştu.Geçen hafta Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını dile getiren Korkmaz, Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarın futbolcuları desteklemesin talep etti. Takımın zor bir dönemeçte olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, "Alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Geçen haftayı unuttuk bu haftaki maça hazırlanıyoruz. İyi durumdayız. Sakat oyuncularımız iyileşmeye başladı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Takım da bunu yapacaktır. Bu maçla galibiyet serisi yakalarız" dedi.Kasımpaşa maçı sonrası taraftarın tepkisi ve istifasına yönelik tezahürat hakkında soruya Bülent Korkmaz, şunları söyledi: "Ben de baskı hiçbir zaman olmadı, olmazda. Ben futbolculuktan gelen alışkanlığım, her türlü baskıya alışığım, taraftar baskısına da. Hayatımız baskı, stres ve gerginlikle geçti. Taraftar bağırabilir, taraftarın söylemine saygı duyuyorum. Sezon sonu bittiği zaman haklı mıyım haksız mıyım o zaman göreceğiz. Benim hayatım mücadele, baskı, stres ve gerginlikle geçti. Hiçbirinden yılmadım sonuna kadar mücadele ettim. Karakterimle alakalı saha içi ve saha dışında mücadele ederim, savaşmayı çok severim ve kaybettiğim olmamıştır, olmayacaktır. bu takımım için de geçerli."Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kazanmak adına oynayacaklarını aktaran Korkmaz, "İç saha dış saha her maçı kazanmak adına oynuyoruz. Galibiyet çıkışımız olur. İvmeyi, yukarı götürür. Galip gelirsek her şey çok farklı olur. Taraftarımızdan oyuncularımız üzerine destek bekliyorum. Kendi üzerimden değil oyuncularımız üzerinden" dedi.

Bülent Korkmaz açıklama

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA,