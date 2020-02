İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir"dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Korkmaz şunları söyledi: "Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir. Başta bu takımın teknik direktörü olarak bütün ekibimle beraber bunu yapacağız. Oyuncularım da sahada bunu uygulayacaklar. Her şeyimizi vereceğiz. Çünkü maçları kazanmanız için yürek lazım. Koşu, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etme arzuları da çok önemli. Bunu yaparsak her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O değişikliği, değişimi bu hafta yapmamız lazım"dedi.

KAYSERİSPOR MAÇINA ODAKLANDIK

Her maçın zorlu olduğunu ve zorlu bir süreçten geçtiklerini belirken Korkmaz, "Her maç zor. Ben maç maç bakıyorum. Şu anda Kasımpaşa maçını düşünecek durumda değilim. Zaten oyuncularım da öyledir. Bizim bütün odağımız bütün bakış açımız Kayserispor maçıdır. Taraftarlarımız da gelecektir. Onların büyük desteği ve bizlerin büyük mücadelemizle istediğimizi alacağız. Tabii ki her takım kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz, Kayserispor da kazanmak istiyor. O yüksek mücadeleyi kim yaparsa, kim daha çok inanır ve kim daha çok isterse şans ondan yana olacak" diye konuştu.

ZOR BİR SEZON YAŞIYORUZ

Zor bir sezon yaşadıklarını belirten Jens Jonsson, "Hocamızla Göztepe maçı öncesi sadece iki antrenman yapabildik. Tabii ki hocamızın verdiği taktikleri tam olarak uygulamak bu iki günde çok kolay olmuyor. Hocamızın verdiği taktikler iyi taktikler, bunu iyi bir şekilde benimsiyorum. Zamanla bu taktikleri daha çok özümseyip, başarılı olacağız. İki yıl önce şimdiki durumdan daha zor bir sezon yaşamıştık. O zaman bunun üstesinden gelmiştik. Bu sene daha şanslıyız. Tek yapmamız gereken asıl rakiplerimize karşı iyi bir performans sergilemek ve önümüzdeki süreci başarılı bir şekilde değerlendirmek. Eğer bunu uygularsak bu tehlikeli alandan uzaklaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 5'e 2 ve taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Ali Turan ile Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

