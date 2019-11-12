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Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2)

'TEŞEKKÜRLER BÜLENT KORKMAZ'Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıklamayla duyurdu.

12.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:06Bülent Korkmaz: Her şey için çok teşekkürler (2)

'TEŞEKKÜRLER BÜLENT KORKMAZ'

, Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıklamayla duyurdu. Antalyasptor Yönetimi adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antalyasporumuzda, 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün mali ve idari açıdan zor günler yaşadığı 2018-2019 başında aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, tüm bunların da ötesinde, alt yapıya önem vererek tarihimizde hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu günden itibaren kulübümüzde bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inancımız doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık döneminde başarılar dileriz."



Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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