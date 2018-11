Bülent Korkmaz: "Kazanmak İstiyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 11:48



ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz , "Göztepe'nin hücumda bireysel yetenekleri ve skoru etkileyen oyuncuları var. Zor maç olacak. Taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Bu maç da her maç gibi önemli, hafta sonu kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor , cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, iki haftadır maç kazanamadıklarını belirtti.Geçen haftaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oyuncularının rakımdan etkilenmesinden dolayı istedikleri futbolu oynayamamasının yenilgiye bahane olamayacağını kaydeden Korkmaz, "İki haftadır kazanamıyoruz. Futbolda olağan şeyler, bunlar olacak. Bu gibi durumlarda daha fazla kenetlenip, birbirimize inanmalıyız. Bu camia ve taraftar için de böyle olmalı" diye konuştu.Ligdeki her maç gibi Göztepe maçının da zor olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Göztepe'nin hücumda bireysel yetenekleri ve skoru etkileyen oyuncuları var. Zor maç olacak. Taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Birbirimize inanmaya güvenmeye ihtiyacımız var. Bu maç, her maç gibi önemli ve hafta sonu kazanan tarafın da biz olmasını istiyoruz" dedi.Ligin ilk devresinde toplamayı hedefledikleri en az puana ulaştıklarını vurgulayan Korkmaz, Charles ile Doukara'nın Göztepe maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyeceğini söyledi. Charles'in takımdan ayrı çalışmalar yaptığını anlatan Korkmaz, Antalyaspor'un önemli gol silahlarından Doukara'nın takımda 2 hafta yer almayacağını dile getirdi. Her maça hazırlandıkları gibi Göztepe maçına hazırlandıklarından bahseden Korkmaz, "Konsantrasyonumuz en üst seviyede. İdeal kadroyu çıkaracağız. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBülent Korkmaz'ın açıklaması- Antalya