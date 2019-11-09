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Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"

- Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"RİZE - Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

09.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:40
- Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. 'u tebrik ediyorum"
RİZE - 'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.
Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum."
Bülent Korkmaz:

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Rizespor, Rize, Spor

Kaynak: İHA


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